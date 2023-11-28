Два японских скрипача завоевали призы на международном конкурсе в Париже
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Париж, 26 ноября (Jiji Press). Два японских скрипача выиграли призы на Международном конкурсе имени Лонг и Тибо, известном как ступень на пути к успеху для молодых музыкантов, который прошёл в Париже.
Такэути Косиро, 18 лет, ученик третьего курса средней школы из Токио, занял третье место, а Кицува Мию, 22 года, аспирантка из Иокогамы, префектура Канагава, заняла пятое место. Первое место досталось 18-летнему Богдану Луцу из Украины.
После церемонии награждения Такэути сказал, что для него «большая честь получить приз на этом престижном конкурсе».
Кицува сказала: «Это был такой вдохновляющий познавательны опыт – возможность участвовать в конкурсе с другими замечательными музыкантами того же поколения, что и я, со всего мира».
В этом году в конкурсе приняли участие 106 кандидатов из 32 стран.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]