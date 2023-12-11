Отани Сёхэй согласился подписать контракт с «Доджерс» на 700 миллионов долларов

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Лос-Анджелес, 9 декабря (Jiji Press). Звезда бейсбола Отани Сёхэй подписал 10-летний контракт на 700 миллионов долларов с Los Angeles Dodgers, как сообщил его агент.

По сообщениям американских СМИ, общая стоимость контракта является самой высокой в ​​истории профессионального спорта, превысив рекордный контракт на 674 миллиона долларов, подписанный звездой аргентинского футбола Лионелем Месси с испанским ФК «Барселона».

«Я прошу прощения за то, что так долго принимал решение. Я решил выбрать Dodgers в качестве своей следующей команды», – написал 29-летний Отани в своём посте в Instagram.

Dodgers – престижная бейсбольная команда, история которой восходит к XIX веку. В прошлом за команду играли многие японские игроки, в том числе Номо Хидэо.

В сезоне 2023 года Dodgers выиграли титул Западной Национальной лиги второй сезон подряд, но проиграли в плей-офф серии NL Division.

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