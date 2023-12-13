Бейсбольная команда Dodgers объявила о контракте с Отани на 700 миллионов долларов

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Лос-Анджелес, 11 декабря (Jiji Press). Команда Los Angeles Dodgers заявила, что подписала 10-летний контракт с Отани Сёхэем, японской звездой бейсбола.

Отани из Los Angeles Angels официально присоединился к Dodgers после того, как его агент 9 декабря заявил , что 29-летний двукратный самый ценный игрок Американской лиги заключил с клубом контракт на 700 миллионов долларов, самый крупный контракт в истории профессионального спорта.

Отани в заявлении для Dodgers сказал: «Я могу на 100 процентов сказать, что вы, организация Dodgers, и я преследуем одну и ту же цель – провести парады Мировой серии на улицах Лос-Анджелеса».

Ожидается, что Отани проведёт пресс-конференцию уже на этой неделе.

В социальной сети X Dodgers написали: «Добро пожаловать в Los Angeles Dodgers, Отани Сёхэй!» Клуб выпустил анимационное видео, где Отани носит форму с номером 17.

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