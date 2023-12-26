Острова Амами отмечают 70 лет со дня возвращения их Японии

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Амами, префектура Кагосима, 25 декабря (Jiji Press) Острова Амами на юго-западе Японии отметили 70-летие со дня их возвращения Японии после послевоенной американской оккупации.

«На тех из нас, кто живет сегодня, лежит ответственность передать знание о ценности мирной жизни», – заявил мэр Амами Ясуда Сохэй на собрании, состоявшемся вечером в начальной школе города Амами, префектура Кагосима.

На мероприятие пришло около 1600 человек. Выступая от имени местных школьников, Сугимото Хироки, 14-летний ученик средней школы, сказал: «Наша миссия – передать культуру, защищённую нашими предшественниками».

После митинга было проведено шествие с фонарями, имитирующее то, что состоялось в день возвращения. Более 800 человек, в том числе ученики начальной и средней школы, прошли маршем по центру города Амами с фонарями, размахивая руками и свистя через пальцы, чтобы отпраздновать возвращение.

На другом мероприятии, проведенном гражданскими группами ранее 25 декабря, цветы были возложены перед бронзовой статуей поэта Идзуми Хоро, который возглавил движение за возвращение.

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