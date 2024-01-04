Число погибших в результате землетрясения в центральной части Японии возросло до 73

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Вадзима, префектура Исикава, 3 января (Jiji Press). По меньшей мере 73 человека погибли в префектуре Исикава из-за мощного землетрясения магнитудой 7,6, которое обрушилось на эту префектуру и прилегающие районы в центральной части Японии в первый день Нового года. Спасатели продолжают поиски пропавших людей.

В число погибших входят 39 человек в г. Вадзима и 23 человека в г. Судзу на полуострове Ното в преф. Исикава. Эвакуационные центры были открыты в 355 населенных пунктах префектуры, эвакуировано около 33 тысяч человек.

Минобороны удвоило численность личного состава Сил самообороны, задействованного для поисково-спасательных операций, до 2000 человек.

В Вадзиме сгорело около 200 зданий общей площадью около 4000 квадратных метров. Сообщается о множестве обрушившихся домов в Вадзиме и Судзу.

По данным компании Hokuriku Electric Power Co., обслуживающей эти районы, по состоянию на 15:35 среды около 33 300 домохозяйств остались без электричества. Силы самообороны и другие организации оказали поддержку в водоснабжении.

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