Число погибших в результате землетрясения в центральной части Японии возросло до 84
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Канадзава, префектура Исикава, 4 января (Jiji Press). Число погибших в центральной японской префектуре Исикава в результате сильного землетрясения 1 января возросло до 84, сообщила администрация префектуры.
Спасатели продолжили поиск тех, кто все еще пропал без вести, при этом 72-часовой промежуток, после которого значительно падает уровень выживаемости тех, кто ожидает спасения, закончился днём 4 января.
Администрация префектуры сообщила, что на 18:00 4 января пропавшими без вести числятся 179 человек.
Есть информация, что один человек был унесён цунами, произошедшим возле рыболовного порта в городе Судзу в результате землетрясения, сообщили в Береговой охране Японии.
В число погибших входят 48 человек в городе Вадзима и 23 человека в Судзу.
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