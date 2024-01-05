Число погибших в результате землетрясения в центральной части Японии возросло до 84

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Канадзава, префектура Исикава, 4 января (Jiji Press). Число погибших в центральной японской префектуре Исикава в результате сильного землетрясения 1 января возросло до 84, сообщила администрация префектуры.

Спасатели продолжили поиск тех, кто все еще пропал без вести, при этом 72-часовой промежуток, после которого значительно падает уровень выживаемости тех, кто ожидает спасения, закончился днём 4 января.

Администрация префектуры сообщила, что на 18:00 4 января пропавшими без вести числятся 179 человек.

Есть информация, что один человек был унесён цунами, произошедшим возле рыболовного порта в городе Судзу в результате землетрясения, сообщили в Береговой охране Японии.

В число погибших входят 48 человек в городе Вадзима и 23 человека в Судзу.

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