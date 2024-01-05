До столкновения в аэропорту Ханэда не было попыток повторного захода на посадку
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Токио, 4 января (Jiji Press). Пассажирский самолет Japan Airlines не связывался с авиадиспетчером по поводу повторного захода на посадку перед столкновением с самолётом Береговой охраны Японии на взлётно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда, сообщили представители министерства транспорта.
Это говорит о том, что ни экипаж лайнера, ни авиадиспетчер не знали о нахождении самолёта Береговой охраны на взлётно-посадочной полосе.
Столкновение произошло на взлётно-посадочной полосе аэропорта около 17:50 2 января.
Согласно записям связи, опубликованным министерством, самолёт JAL получил разрешение на посадку от авиадиспетчера. Однако самолёт Береговой охраны проследовал на взлётно-посадочную полосу без разрешения авиадиспетчера.
По данным ведомства, если самолёт на взлетно-посадочной полосе может помешать приземлению, авиадиспетчер даёт указание прибывающему самолету повторно зайти на посадку, или же прервать посадку и вернуться в очередь на посадку.
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