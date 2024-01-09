Число погибших в результате землетрясения в центральной части Японии возросло до 168

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Канадзава, префектура Исикава, 8 января (Jiji Press). Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,6, которое 1 января произошло на полуострове Ното в префектуре Исикава, возросло до 168 человек.

Еще 323 человека пропали без вести после землетрясения 1 января, в результате которого сейсмическая интенсивность достигала 7 баллов, что является самым высоким показателем по японской шкале интенсивности.

Хотя полный масштаб ущерба до сих пор неизвестен, сейсмическая активность остаётся повышенной.

Основные дороги были временно закрыты из-за снега. Поиски пропавших людей продолжались.

На совещании по реагированию на стихийное бедствие в Токио премьер-министр Кисида м заявил, что центральное правительство определит землетрясение как «чрезвычайно серьёзное бедствие», что даст право на расширенную государственную помощь для проектов восстановления после стихийного бедствия.

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