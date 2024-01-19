Toyota Prius получил награду «Автомобиль года в Северной Америке» в 2024 году: 2-й раз за последние 20 лет

Экономика Технологии

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Лас-Вегас, 8 января (Jiji Press) - Гибрид Prius и подключаемый гибрид Prius Prime компании Toyota Motor Corp. получили награду «Автомобиль года 2024» в Северной Америке, как было объявлено.

Награда, присуждаемая жюри, состоящим из автомобильных журналистов из США и Канады, досталась Prius во второй раз в истории, впервые за 20 лет, сообщает североамериканское подразделение японского автопроизводителя.

Частые комплименты в адрес Prius и Prius Prime от журналистов-автомобилистов касались внешнего вида и экономии топлива, говорится в заявлении Toyota.

«Toyota Prius и Prius Prime - это не просто хэтчбеки с красивым дизайном, они представляют собой будущее автомобиля, сочетая традиционные двигатели внутреннего сгорания с электрическими трансмиссиями», - цитирует заявление ветерана автомобильной журналистики Мэтта ДеЛоренцо. «Особого внимания заслуживает версия plug-in, которая предлагает более 40 миль чистого электрического пробега, что позволяет большинству владельцев отказаться от регулярных посещений заправок».

 

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