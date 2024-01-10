Toyota остаётся лидером по мировым продажам автомобилей в 2023 году
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Токио, 9 января (Jiji Press). Toyota Motor Corp. в 2023 году заняла первое место по мировым продажам автомобилей, она является лидером четвёртый год подряд.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group сообщил, что его мировые продажи автомобилей выросли на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом и составили около 9,24 миллиона единиц.
Toyota только за первые 11 месяцев 2023 года продала более 10,22 миллиона автомобилей по всему миру.
Компания сохранила свою динамику благодаря оживлённым продажам в Северной Америке и улучшению поставок полупроводников. Toyota обогнала Volkswagen даже при исключении участия её подразделений Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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