Япония намерена увеличить производство водорода в шесть раз к 2040 году
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Токио, 6 июня (Jiji Press). Правительство Японии пересмотрело свою базовую водородную стратегию, включив в нее новую цель – увеличить поставки водорода в стране в шесть раз по сравнению с нынешним уровнем до примерно 12 миллионов тонн в год к 2040 году.
Разработанная в 2017 году базовая водородная стратегия впервые была пересмотрена.
Основываясь на пересмотренной стратегии, правительство будет стремиться реализовать государственно-частные инвестиции в размере около 15 триллионов йен в течение следующих 15 лет.
Воспользовавшись технологиями, в которых Япония имеет конкурентное преимущество перед другими, такими как производство топливных элементов и водорода, правительство надеется одновременно достичь углеродно-нейтрального общества, стабильного снабжения энергией и экономического роста.
«В усилиях по захвату мирового рынка правительству необходимо предпринять согласованные действия, чтобы не отставать с точки зрения масштаба и скорости», – заявил во вторник генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу на заседании связанных с проблемой министров кабинета, на котором была принята пересмотренная базовая водородная стратегия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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