Число погибших в результате землетрясения в центральной части Японии возросло до 202, ещё более 100 человек считаются пропавшими без вести

Новости

Канадзава, префектура Исикава, 9 января (Jiji Press). Число погибших в префектуре Исикава в результате землетрясения магнитудой 7,6, поразившего центральную Японию в первый день нового года, к 14:00 9 января составило 202 человека, что на 34 человека больше, чем в предыдущий день.

91 человек погиб в городе Судзу, 81 в городе Вадзима, 20 в городе Анамидзу, пять в городе Нанао, по два в городах Сика и Ното и один в городе Хакуи. Об этом сообщает администрация префектуры Исикава. Шесть умерших в Судзу были признаны умершими по причинам, связанным с катастрофой, таким как физическая или психическая нагрузка при проживании в эвакуационных центрах.

Число пропавших без вести людей сократилось с 323 в понедельник до 102, в том числе 86 в Вадзиме, 15 в Судзу и один в Нанао.

9 января полицейское управление префектуры Исикава начало широкомасштабные поиски пропавших без вести людей в районах вокруг улицы утреннего рынка Асаити-дори, известной туристической достопримечательности в Вадзиме.

В общей сложности 150 полицейских обследовали районы, где многие здания превратились в груду обгоревших обломков в результате пожаров, возникших после землетрясения, интенсивность которого достигла 7 баллов, самого высокого уровня по японской шкале сейсмической интенсивности. Поиски продлятся до 13 января.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме