В Голливуде установлены отпечатки рук японского музыканта Ёсики
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Лос-Анджелес, 9 января (Jiji Press). Перед Китайским театром TCL в Голливуде были представлены отпечатки в цементе рук и ног японского музыканта Ёсики.
Ёсики, член рок-группы X Japan, выразил свою радость, сказав, что никогда не предполагал, что такое произойдет. Он стал первым японцем, удостоенным такой чести.
До него свои отпечатки оставили примерно 300 человек, в том числе Том Хэнкс и Мэрилин Монро, чьи отпечатки рук и ног запечатлены во дворе театра.
Вероятно, так была оценена его плодотворная работа как в Японии, так и за рубежом, такая как сочинение музыкальной темы для премии «Золотой глобус».
Ёсики выразил сожаление по поводу мощного землетрясения, произошедшего на полуострове Ното в Японии 1 января. Он сказал, что продаст своё пианино на аукционе и пожертвует вырученные средства на помощь пострадавшим от стихийного бедствия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]