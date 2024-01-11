Число погибших в результате землетрясения в центральной части Японии возросло до 206

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Канадзава, префектура Исикава, 10 января (Jiji Press). Число погибших в префектуре Исикава в результате сильного землетрясения, произошедшего на полуострове Ното в центральной Японии в день Нового года, возросло до 206, сообщила администрация префектуры.

Из них восемь человек умерли от косвенных причин, связанных с землетрясением, включая истощение и плохое самочувствие во время эвакуации. По состоянию на 14:00 10 января число пропавших без вести людей составило 52 человека.

Поскольку некоторые жители, как полагают, остаются под обрушившимися домами, спасатели продолжили масштабные поиски на рынке Асаити дори, туристической достопримечательности в городе Исикава, Вадзима, где многие здания сгорели после землетрясения.

Около 3100 человек в 22 районах остаются в изоляции. Примерно 58 900 домов остались без воды и около 14 800 домов – без электроэнергии. Около 26 000 человек проживают во временных муниципальных приютах.

Японское правительство планирует уделять больше внимания предотвращению смертности от косвенных причин, торопясь переселить эвакуированных, особенно пожилых людей, из временных приютов в более пригодные для жизни помещения из-за опасений по поводу ухудшения санитарных условий.

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