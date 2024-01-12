Число погибших в результате землетрясения в центральной части Японии возросло до 213 человек

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Канадзава, префектура Исикава, 11 января (Jiji Press). Число погибших в префектуре Исикава в результате сильного землетрясения, произошедшего на полуострове Ното в центральной Японии в день Нового года, возросло до 213 человек, а 37 человек считаются пропавшими без вести, сообщили чиновники префектуры.

Около 23 000 человек остаются эвакуированными во временных убежищах, в том числе около 10 000 в городе Вадзима, сильно пострадавшем от землетрясения. Эти эвакуационные центры переполнены.

Обширная территория полуострова Ното, включая Исикаву, остаётся без водоснабжения. Эвакуированные сталкиваются с ухудшением санитарных условий, растёт обеспокоенность по поводу распространения инфекционных заболеваний и роста смертности от косвенных причин, связанных с землетрясением.

Администрация префектуры Исикава переселило 232 человека в более комфортабельные приюты в гостиницах и работает над тем, чтобы близлежащие префектуры, такие как Айти, принимали эвакуированных пожилых людей.

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