Потери от землетрясения в Центральной Японии могут достичь 870 млрд йен

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Нью-Йорк, 12 января (Jiji Press). Экономические потери от мощного землетрясения, произошедшего на полуострове Ното в префектуре Исикава в центральной Японии в первый день Нового года, оцениваются в 435–870 миллиардов йен, по данным американской компании по оценке рисков Moody’s RMS.

Оценка отражает приостановку деятельности, а также физический ущерб, в том числе домам, в результате землетрясения магнитудой 7,6, последующих пожаров, оползней, цунами и размягчения почвы.

Фактические потери могут быть еще больше, поскольку в оценку не включён ущерб транспортным сетям, общественной инфраструктуре и административным организациям.

«Это событие подчёркивает важность оценки неглубоких землетрясений в земной коре в рамках комплексного подхода к сейсмическому риску», – сказал в своём заявлении старший директор Moody’s RMS Чесли Уильямс.

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