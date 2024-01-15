Кисида совершил первый визит в районы, пострадавшие от землетрясения на полуострове Ното

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Вадзима, префектура Исикава, 14 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио посетил префектуру Исикава, чтобы осмотреть ущерб, причинённый землетрясением на полуострове Ното в первый день Нового года.

Это первый визит премьер-министра в районы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,6, в результате которого по состоянию на 9 часов утра 14 января в этой префектуре погибли 220 человек, а 23 человека всё ещё считаются пропавшими без вести.

Выступая перед людьми в эвакуационном центре, созданном при средней школе в городе Исикава, Кисида призвал их сохранять мужество в трудной ситуации, одновременно пообещав, что правительство приложит все усилия, чтобы отреагировать на стихийное бедствие.

Ранее в тот же день на аэродроме Вадзима премьер-министр поблагодарил персонал Сил самообороны за их усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях и попросил их поддержать пострадавших людей в решении их проблем и возродить надежды на будущее.

Во время визита в Исикаву Кисиду сопровождали министр по борьбе со стихийными бедствиями Мацумура Ёсифуми и губернатор Исикавы Хасэ Хироси.

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