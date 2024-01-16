Полиция Токио отмечает 150-летие со дня основания

Новости

Токио, 15 января (Jiji Press). Столичное управление полиции Токио пообещало продолжать усилия по обеспечению безопасности в японской столице на церемонии, посвящённой 150-летию его основания.

«Мы обязуемся работать вместе и продемонстрировать нашу всеобъемлющую силу для обеспечения безопасности в Токио», – заявил генеральный суперинтендант столичного управления полиции Кодзима Хироси на церемонии, на которой присутствовали император Нарухито и императрица Масако, а также около 150 чиновников управления.

Император Нарухито выразил надежду, что управление «продолжит оправдывать ожидания и доверие жителей Токио и страны, а также обеспечивать безопасность и защищенность общества». Он также выразил соболезнования в связи со смертью многих людей в результате новогоднего землетрясения в центральной Японии.

На церемонии также присутствовали губернатор Токио Коикэ Юрико, генеральный комиссар Национального полицейского управления Цуюки Ясухиро и генеральный прокурор Кай Юкио.

Учреждение, впоследствии превратившееся в столичное управление полиции, было основано 15 января 1874 года. Его первым руководителем был назначен Кавадзи Тосиёси, изучавший полицейские системы европейских стран и заложивший основы современной японской полицейской системы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме