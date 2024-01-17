Многолетние учения по эвакуации помогли спастись многим жителям в пострадавшем от цунами районе Ното в Японии

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Судзу, префектура Исикава, 16 января (Jiji Press). Всем жителям района Дзикэсимодэ на полуострове Ното удалось безопасно эвакуироваться и избежать волн цунами, вызванных землетрясением магнитудой 7,6 1 января, благодаря многолетним учениям по эвакуации при стихийных бедствиях.

«Это не было чудом. Учения принесли плоды», – сказал житель района Дзикэсимодэ города Мисаки в Судзу, префектура Исикава, расположенного на оконечности полуострова в центральной части Японии.

В районе проживает 90 жителей, в основном люди пожилого возраста. Хотя многие дома обрушились из-за землетрясения, всем жителям удалось эвакуироваться на возвышенность в течение пяти минут.

Волны цунами начали обрушиваться на район, где находится святилище Судзу, построенное, как говорят, около 2000 лет назад, вскоре после того, как 1 января около 16:10 произошло землетрясение магнитудой 7,6.

В результате стихийного бедствия по всему району были разбросаны мебель, шины и деревянные обломки домов, особенно на приморских дорогах и на пляже.

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