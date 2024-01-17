Император выразил соболезнования жертвам землетрясения в Ното

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Токио, 15 января (Jiji Press). Император Японии Нарухито выразил соболезнования жертвам мощного землетрясения, которое ударило по полуострову Ното в префектуре Исикава в первый день Нового года.

Он также выразил свое сочувствие семьям погибших и другим пострадавшим людям в центральной Японии на церемонии, посвященной 150-летию создания столичному управлению полиции Токио.

Император впервые публично высказался о своих чувствах по поводу катастрофы, хотя 5 января он сообщил губернатору Исикавы Хасэ Хироси о своих чувствах через своего близкого помощника.

«Есть много людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести или были вынуждены эвакуироваться, и я искренне надеюсь на быстрый прогресс в операциях по оказанию помощи и восстановлению», – сказал император в своей речи на церемонии.

Он также сказал, что «глубоко ценит усилия», прилагаемые теми, кто занимается реагированием на стихийные бедствия в холодных и суровых погодных условиях.

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