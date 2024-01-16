JAL представляет новый флагманский самолет с «частными люксами»

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Токио, 15 января (Jiji Press). В токийском аэропорту Ханэда компания Japan Airlines представила средствам массовой информации свой новый флагманский самолёт для международных пассажирских перевозок, в котором впервые появились частные зоны с дверьми.

В этом месяце авиакомпания планирует представить самолёт Airbus A350-1000 с такими «закрытыми частными каютами» для пассажиров первого и бизнес-класса, стремясь привлечь путешественников, желающих путешествовать с комфортом.

В самолёте шесть мест в первом классе, 54 в бизнес-классе, 24 в премиум-эконом-классе и 155 в обычном экономическом классе. Каждое сиденье оснащено экраном сверхвысокой чёткости 4K.

Сиденья первого класса шире, чем в обычных самолётах, и не имеют верхней полки для хранения вещей.

Самолёт, обладающий высокой топливной эффективностью, также оснащён первой в мире стереосистемой без наушников со встроенными динамиками в подголовниках для мест в первом и бизнес-классах.

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