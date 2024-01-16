Спустя 2 недели после землетрясения в Ното 16 000 человек всё ещё не могут вернуться в свои дома

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Канадзава, префектура Исикава, 15 января (Jiji Press). Спустя две недели около 16 000 человек, пострадавших от землетрясения на полуострове Ното, остались в эвакуационных убежищах в префектуре Исикава, сообщили представители правительства префектуры.

По данным официальных лиц, число людей, которые всё ещё числятся пропавшими без вести, по состоянию на 14:00 того же дня составило 22 человека по сравнению с 24 в предыдущий день.

Число погибших в результате мощного землетрясения в центральной Японии достигло 222 человек, а число погибших от косвенных причин, связанных с катастрофой, выросло на один до 14.

Правительство префектуры объявило имена и другую информацию о 23 жертвах после получения согласия их семей погибших. Из них 18 погибли в рухнувших домах и четверо в результате оползней.

Губернатор Исикавы Хасэ Хироси сказал, что это заявление было сделано на том основании, что «достоинство и ценности жертв, а также сообщение об их смерти родственным людям являются вопросами общественного интереса».

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