Компания Yamato Transport помогает доставить гуманитарную помощь после землетрясения на полуострове Ното
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Канадзава, префектура Исикава, 16 января (Jiji Press). Логистическая компания Yamato Transport Co. помогает местным властям сортировать гуманитарную помощь и отправлять её жертвам недавнего сильного землетрясения на полуострове Ното в префектуре Исикава в центральной Японии.
В префектуру была доставлена масса гуманитарной помощи от центральных и местных органов власти и компаний по всей стране, перегружая чиновников префектуры, работающих в пункте передачи.
В Исикаве гуманитарная помощь, такая как еда и вода, сначала доставляется в промышленный выставочный зал в столице Канадзавы, а затем Силами самообороны и ассоциацией грузоперевозок префектуры продукты отправляются в пострадавшие от стихийного бедствия районы.
По мере поступления все большего количества товаров усложняется работа по сортировке гуманитарной помощи.
9 января компания Yamato Transport начала давать чиновникам префектуры консультации о том, как эффективно обрабатывать и организовывать товары, а также оптимизировать логистику.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]