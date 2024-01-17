Компания Yamato Transport помогает доставить гуманитарную помощь после землетрясения на полуострове Ното

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Канадзава, префектура Исикава, 16 января (Jiji Press). Логистическая компания Yamato Transport Co. помогает местным властям сортировать гуманитарную помощь и отправлять её жертвам недавнего сильного землетрясения на полуострове Ното в префектуре Исикава в центральной Японии.

В префектуру была доставлена масса гуманитарной помощи от центральных и местных органов власти и компаний по всей стране, перегружая чиновников префектуры, работающих в пункте передачи.

В Исикаве гуманитарная помощь, такая как еда и вода, сначала доставляется в промышленный выставочный зал в столице Канадзавы, а затем Силами самообороны и ассоциацией грузоперевозок префектуры продукты отправляются в пострадавшие от стихийного бедствия районы.

По мере поступления все большего количества товаров усложняется работа по сортировке гуманитарной помощи.

9 января компания Yamato Transport начала давать чиновникам префектуры консультации о том, как эффективно обрабатывать и организовывать товары, а также оптимизировать логистику.

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