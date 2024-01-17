В префектуре Исикава снова произошло сильное землетрясение
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Токио, 16 января (Jiji Press). Мощное землетрясение произошло в префектуре Исикава в центральной Японии днём 16 января после землетрясения магнитудой 7,6, которое потрясло полуостров Ното в этой же префектуре 1 января.
По данным японского метеорологического агентства, в регионе Ното произошло землетрясение магнитудой 4,8 с сейсмической интенсивностью ниже 5 баллов в городе Сика преф. Исикава, пятого уровня по японской шкале сейсмической интенсивности, и 4 балла в городе Вадзима.
Очаг землетрясения, произошедшего около 18:42, находился на глубине около 10 километров.
В отношении землетрясения 1 января администрация префектуры Исикава заявила, что число людей, пропавших без вести после него, выросло на четыре человека до 26, в то время как число погибших осталось неизменным и составило 222.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]