В Кобе провели мемориальную церемонию через 29 лет после землетрясения Хансин-Авадзи

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Кобе, 17 января (Jiji Press). Люди вновь подтвердили своё обязательство передать воспоминания и уроки землетрясения будущим поколениям, оплакивая гибель 6434 человек в результате мощного землетрясения, которое потрясло районы Кобе на западе Японии 29 лет назад.

Семьи скорбящих и другие люди также вознесли молитвы за жертв сильного землетрясения, которое произошло на полуострове Ното в центральной Японии в первый день Нового года.

На поминальной службе, организованной некоммерческой организацией и другими организациями в парке в Кобе, префектура Хёго, участники провели минуту молчания в 5:46 утра, в то же время, когда 17 января 1995 года произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Там зажглись бамбуковые фонарики, образующие фразу «1995 Томони («Вместе») 1.17», что символизировало решимость людей поддержать людей в районах Ното и рассказать истории о землетрясении 1995 года. Около 6000 человек посетили парк, чтобы отдать дань уважения к 7 часам утра.

На другой поминальной службе, организованной правительством города Кобе, 34-летний Судзуки Юити, который потерял мать во время землетрясения и впоследствии вырос в детском доме вдали от остальной семьи, выразил благодарность тем, кто помогал ему на жизненном пути.

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