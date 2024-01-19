Тоттори Мицуко станет президентом Japan Airlines: Первая бывшая бортпроводница, возглавившая компанию

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Токио, 17 января (Jiji Press) - Japan Airlines объявила, что Тоттори Мицуко, старший исполнительный директор, будет повышен до должности президента, став первой женщиной, возглавившей компанию.

Назначение вступит в силу 1 апреля.

Тоттори, 59 лет, также станет первой бывшей бортпроводницей, занявшей пост президента в JAL. Она сменит нынешнего президента Акасаку Юдзи, 62 года, который станет председателем совета директоров с правом представлять компанию.

Нынешний председатель, 71-летний Уэки Ёсихару, покинет свой пост.

Пришедшая в JAL в 1985 году, Тоттори в 2020 году возглавила подразделение бортпроводников. Она занимала должность управляющего исполнительного директора, а в 2023 году стала старшим управляющим исполнительным директором.

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