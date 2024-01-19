Лидер Коммунистической партии Японии, 93-летний Фува, уходит с поста руководителя партии: теоретический столп　

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Токио, 17 января (Jiji Press)- Фува Тэцудзо, бывший председатель Центрального комитета Коммунистической партии Японии, покинет комитет.

Известный как ведущий марксист-ленинец в Японии и “теоретический столп” партии, 93-летний Фува занимал пост председателя партии, прежде чем стать ее президентом.

Но его имени не было в списке кандидатов в следующий комитет, который был представлен представителям на проходящем съезде в Атами, префектура Сидзуока, сообщили партийные источники.

Фува станет почетным руководителем. По словам одного из руководителей Коммунистической партии Японии, когда он покинет комитет, то больше не будет принимать непосредственного участия в управлении партией.

Внимание также приковано к судьбе самого долгоживущего председателя Коммунистической партии Японии Сии Кадзуо, который занимает свой пост уже более 23 лет.

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