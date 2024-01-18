ВC США в Японии доставляют гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения район

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Вадзима, префектура Исикава, 17 января (Jiji Press)/ Вооруженные силы США в Японии доставили гуманитарную помощь на вертолете, чтобы поддержать людей, пострадавших от мощного землетрясения, произошедшего на полуострове Ното в префектуре Исикава 1 января.

Военный вертолет США дважды в день совершал полёты между авиабазой Комацу Сил самообороны в городе Комацу преф. Исикава и аэропортом Ното в Вадзиме, ещё одном городе в той же префектуре.

Члены Сил самообороны получили коробки с припасами в аэропорту. Вещи будут доставлены в эвакуационные убежища.

В 2011 году американские военные предприняли операцию по оказанию помощи Японии «Томодати» в ответ на мощное Великое восточно-японское землетрясение и цунами 2011 года, обрушившиеся на северо-восточный регион Тохоку. Компания также доставляла гуманитарную помощь на самолетах Osprey во время землетрясения 2016 года в префектуре Кумамото.

«Очень воодушевляет то, что американские вооруженные силы в Японии помогают доставлять гуманитарную помощь», — заявил журналистам министр обороны Кихара Минору во время своего визита в аэропорт Ното, чтобы подбодрить членов Сил самообороны. «Друг в нужде – настоящий друг. Я чувствую, что это вторая операция «Томодати»».

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