Северное сияние, вероятно, снова можно будеть увидеть на Хоккайдо в 2024 году

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Токио, 20 января (Jiji Press). Северное сияние, вероятно, снова будет наблюдаться на Хоккайдо в 2024 году после того, как в декабре прошлого года оно поразило многих людей в этом самом северном регионе Японии.

По прогнозам, к 2025 году солнечная активность увеличится, что, вероятно, приведет к появлению возможностей увидеть неземные огненные завесы.

Северное сияние представляет собой явление, при котором электроны из космоса сталкиваются с кислородом и азотом в атмосфере и светятся, когда они попадают на Землю вдоль геомагнитного поля.

Когда на поверхности Солнца происходит вспышка или взрыв, большое количество электрически заряженных частиц плазмы достигает Земли, вызывая это явление.

Северное сияние часто можно увидеть в Арктике, но если вспышка большая, его можно наблюдать даже в более низких широтах, в том числе на Хоккайдо.

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