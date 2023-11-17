Группа исследователей, в том числе из Университета Хоккайдо, обнаружила в Монголии нового динозавра

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Саппоро, 16 ноября (Jiji Press). Исследовательская группа, в которую входит японский Университет Хоккайдо, обнаружила в Монголии скелет нового динозавра, который свернулся в позе, подобной позе спящей современной птицы.

В августе 2016 года команда, в которую входил профессор Университета Хоккайдо Кобаяси Ёсицугу, обнаружила почти полный ископаемый скелет динозавра, названного Jaculinykus yaruui, что означает «быстрый коготь дракона».

Новый образец альваресзавра, предположительно датируемый примерно 70 миллионами лет назад, в позднемеловой период, был обнаружен в районе Немегта в юго-западной части пустыни Гоби в ходе совместных раскопок с монгольским институтом.

Хотя динозавры-альваресзавриды имели птичьи черты, команда обнаружила, что Jaculinykus yaruui является новым видом из-за его уникальных особенностей, таких как большой выступ возле голени.

По словам команды, особь была найдена с прижатой к телу головой и скрещенными ногами, что очень похоже на то, как спят современные птицы. Команда считает, что такая поза была связана с сохранением тепла.

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