После землетрясения в Ното повреждены более 30 000 домов

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Канадзава, префектура Исикава, 20 января (Jiji Press). Более 30 000 домов в префектуре Исикава были повреждены в результате землетрясения на полуострове Ното в центральной Японии 1 января, сообщило правительство префектуры.

По данным правительства Исикавы, общее количество домов, пострадавших от землетрясения магнитудой 7,6, по состоянию на 14:00 20 января составило 31 670.

Префектура сообщила, что в сильно пострадавшем городе Вадзима было обнаружено 870 домов, которые были полностью или частично разрушены или получили другие повреждения. Ранее преф. Исикава не могла назвать конкретную цифру.

Что касается Судзу, ещё одного сильно пострадавшего города, префектура по-прежнему не может сказать, сколько домов было повреждено.

Число погибших в результате землетрясения составило 232 человека, оно не изменилось по сравнению с 19 января. Число пропавших без вести людей осталось неизменным и составило 22 человека.

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