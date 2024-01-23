За три недели после землетрясения в центральной части Японии число погибших выросло до 233

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Канадзава, префектура Исикава, 22 января (Jiji Press). Число погибших в префектуре Исикава в результате землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в центральной Японии 1 января, по состоянию на 14:00 22 января составило 233 человека, сообщило правительство префектуры.

Число людей, погибших от косвенных причин, связанных с катастрофой, выросло на одного с предыдущего дня до 15.

Всего погибло 99 человек в городе Судзу, 98 в городе Вадзима, 20 в городе Анамидзу и восемь в городе Ното. Число пропавших без вести людей осталось неизменным, 22, из них 18 в Вадзиме и четыре в Сузу.

По данным Японского метеорологического агентства, хотя афтершоки постепенно слабеют, сейсмическая активность по-прежнему высока, и необходимо проявлять осторожность в отношении землетрясений интенсивностью выше 5 баллов, четвёртого по величине уровня по японской шкале сейсмической интенсивности, в течение предстоящей недели.

Поскольку в некоторых районах Исикавы прогнозируется сильный снегопад с вечера 23 января примерно до 25 января, агентство предупредило, что дома могут обрушиться из-за скопления снега.

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