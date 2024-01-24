В связи с землетрясением в Ното вновь раздаются призывы отменить выставку Экспо в Осаке

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Осака, 23 января (Jiji Press). Землетрясение на полуострове Ното привело к новым призывам в Интернете отменить Всемирную выставку 2025 года в Осаке, чтобы сосредоточить деньги и рабочую силу на работах по оказанию помощи и восстановлению пострадавших районов.

В ряде сообщений в Интернете говорится, что рабочих и строительные материалы следует перенаправить на полуостров в префектуре Исикава, где серьёзно повреждена социальная инфраструктура, такая как дороги и водопроводы.

Вероятно, приняв во внимание это мнение, премьер-министр Кисида Фумио поручил министру промышленности Сайто Кэну и другим чиновникам «продолжать закупки, связанные с выставкой, в плановом порядке, чтобы не препятствовать реконструкции».

Он также попросил продолжить сторонний мониторинг, чтобы избежать дальнейшего увеличения расходов на проведение всемирной выставки.

Губернатор Осаки Ёсимура Хирофуми озадачен критикой выставки в контексте реконструкции Ното.

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