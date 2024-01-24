Правительство Японии будет способствовать развитию туризма в пострадавших от землетрясения районах
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Токио, 23 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его правительство уже 25 января примет пакет мер по восстановлению сильно пострадавших от мощного новогоднего землетрясения центральных районов Японии, в том числе программу субсидирования, направленную на развитие туризма в регионе.
Субсидии в размере до 20 000 йен будут предоставлены для покрытия половины стоимости проживания в отеле за ночь на одного гостя в префектурах Ниигата, Тояма, Исикава и Фукуи.
«Даже в тех районах, где бизнес может вестись в обычном режиме, бронирование гостиничных объектов отменялось, и туристической индустрии был нанесён тяжёлый удар», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
Пакет также будет включать меры по восстановлению малых и средних компаний в сельском хозяйстве и традиционных отраслях, а также по скорейшему восстановлению инфраструктуры.
Между тем, аэропорт Ното в городе Вадзима преф. Исикава, который сильно пострадал от землетрясения, как ожидается, вновь откроется для коммерческих рейсов 27 января.
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