Префектура Исикава построит 1300 единиц временного жилья к концу марта

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Канадзава, префектура Исикава, 23 января (Jiji Press). Администрация префектуры Исикава планирует предоставить около 1300 единиц временного жилья к концу марта в пяти муниципалитетах, сильно пострадавших от мощного землетрясения в первый день Нового года. Об этом заявил губернатор префектуры Хасэ Хироси.

Хасэ сообщил на пресс-конференции, что с января по март префектура начнёт строительство по 1000 единиц жилья каждый месяц в городах Вадзима, Судзу и Нанао, а также в посёлках Ното и Анамидзу. Шестьдесят квартир будут доступны для заселения в этом месяце.

Администрация префектуры планирует обеспечить жильём около 13 900 человек к концу марта за счёт строительства временного жилья и использования существующего государственного жилья.

Администрация префектуры также предлагает жильё в других районах Исикавы, а также в других префектурах. К концу марта оно планирует обеспечить 3800 домов, находящихся в ведении частных компаний, 800 единиц государственного жилья в Исикаве и 8000 единиц государственного жилья в других префектурах.

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