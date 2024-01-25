Канадзава, популярное туристическое направление, страдает от массовой отмены бронирования после землетрясения в Ното

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Канадзава, префектура Исикава, 24 января (Jiji Press). Город Канадзава в центральной Японии пострадал от отмены бронирования, поскольку туристы не решаются посетить город, этот расположенный недалеко от полуострова Ното, сильно пострадавшего от землетрясения 1 января.

Представители туристической индустрии в Канадзаве, столице префектуры Исикава, хотя и со смешанными чувствами, призывают туристов «посетить Канадзаву, чтобы поддержать регион Ното».

Канадзава, известная такими туристическими достопримечательностями, как Кэнрокуэн, один из трёх выдающихся садов Японии, испытала лишь ограниченный ущерб от землетрясения магнитудой 7,6, которое сильно ударило по северной части префектуры, особенно по городам Вадзима и Судзу.

После землетрясения в городскую туристическую ассоциацию Канадзавы стали поступать запросы о том, можно ли посетить город с целью осмотра достопримечательностей и не побеспокоит ли такой визит местных жителей, пострадавших от землетрясения.

Несмотря на некоторые повреждения, такие как обрушение каменной стены кургана в саду Кэнрокуэн, многие туристические места в городе вернулись в нормальное состояние. Парк замка Канадзава вновь открылся 20 января.

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