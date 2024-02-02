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Сеул, 1 февраля (Jiji Press). В 2023 году Япония стала крупнейшим источником посетителей Южной Кореи впервые за 11 лет, опередив Китай и США, сообщила Корейская туристическая организация.

Япония вернула себе первое место благодаря улучшению двусторонних отношений и популярности K-pop исполнителей среди молодежи. По данным организации, число посетителей из Японии в прошлом году составило 2 316 000 человек.

Это также стало результатом резкого увеличения количества пассажирских рейсов между Японией и Южной Кореей, в том числе с участием региональных аэропортов, после отмены мер пограничного контроля из-за COVID-19 в обеих странах.

По оценке Японской национальной туристической организации, Южная Корея была крупнейшим источником посетителей Японии в 2023 году: в страну въехало более 6,95 миллиона граждан.

Корейская туристическая организация сообщила, что в 2023 году Южную Корею посетили около 11 миллионов иностранцев, в том числе 2,02 миллиона из Китая и 1,09 миллиона из США.

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