Южная Корея стремится провести саммит с Японией и США в следующем году

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Сеул, 7 декабря (Jiji Press). Сеул озвучил возможность проведения трёхстороннего саммита с Японией и Соединёнными Штатами в Южной Корее в следующем году, сообщил источник в канцелярии президента Южной Кореи.

При встрече в августе в Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции США в Мэриленде, президент США Джо Байден, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Кисида Фумио договорились упорядочить саммиты трёх стран в попытке укрепить их сотрудничество, подразумевая противодействие Китаю и Северной Корее.

Южнокорейский источник отметил, что лидеры трёх стран должны встречаться не реже одного раза в год.

Правительство Южной Кореи спрашивает Соединенные Штаты и Японию о своём плане пригласить их лидеров для проведения трёхсторонней встречи в Южной Корее, добавил источник, не уточнив при этом, когда состоится такой саммит.

Заметно, что Сеул стремится провести трёхсторонний саммит в ближайшее время, в первой половине следующего года. В 2024 году в апреле в Южной Корее пройдут всеобщие выборы, а президентские выборы в США запланированы на ноябрь.

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