Кисида и Байден договорились о дальнейшем укреплении японо-американского альянса

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Вашингтон, 13 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байден договорились о дальнейшем углублении союза между двумя странами с учётом растущей активности Китая, подтвердив при этом активизацию японско-американского сотрудничества для эффективного использования предполагаемых контрударных возможностей Японии.

На встрече с Кисидой в Белом доме Байден высоко оценил планы Японии по значительному укреплению своего оборонного потенциала и приветствовал дипломатические усилия своего восточноазиатского союзника.

В совместном заявлении, опубликованном после встречи, Кисида и Байден заявили, что «поручили своим министрам укреплять сотрудничество в разработке и эффективном использовании контрударных и других возможностей Японии».

Япония и Соединённые Штаты в настоящее время сталкиваются с самой сложной обстановкой в области безопасности в новейшей истории, сказал Кисида в начале встречи. Отметив, что Япония решила фундаментально укрепить свою оборону, например, за счёт наличия возможностей для контрударов и увеличения своего оборонного бюджета, он сказал, что, по его мнению, это укрепит возможности сдерживания и реагирования японско-американского альянса.

«Мы модернизируем наш военный союз, опираясь на исторический рост расходов Японии на оборону и новую стратегию национальной безопасности, – сказал Байден, – Соединённые Штаты в полной мере, совершенно и полностью привержены альянсу и, что более важно, ...защите Японии». Байден также заявил о своей поддержке плана Японии по внедрению крылатых ракет «Томагавк» американского производства.

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