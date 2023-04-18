Главы внешнеполитических ведомств Японии и США договорились об увеличении потенциала сдерживания
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Каруидзава, префектура Нагано, 17 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились содействовать усилиям по укреплению потенциала сдерживания и реагирования японско-американского альянса.
Они договорились развивать результаты январской встречи министров иностранных дел и обороны двух стран в формате «два плюс два».
Хаяси и Блинкен провели двусторонние переговоры в кулуарах трёхдневной встречи министров иностранных дел стран «Большой семёрки» в курортном городе Каруидзава, префектура Нагано.
Они раскритиковали Северную Корею за её неоднократные запуски баллистических ракет и выразили готовность работать совместно, а также вместе с Южной Кореей. Они также обсудили пути взаимодействия с Китаем.
Хаяси и Блинкен также обменялись мнениями о вторжении России в Украину и о важности отношений и поддержки стран с формирующимся рынком и развивающихся стран так называемого Глобального Юга.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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