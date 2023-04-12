Исторический поворотный момент для международного сообщества: отчёт правительства Японии
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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Международное сообщество находится на историческом поворотном моменте, когда волна глобального сотрудничества ослабевает на фоне усиливающейся конкуренции, отражающей подъем Китая и других развивающихся держав, говорится в ежегодном отчёте правительства Японии о внешней политике.
Дипломатическую синюю книгу 2023 года представил министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса на заседании кабинета министров 11 апреля.
В докладе описывается вторжение России в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, как символ окончания эпохи после холодной войны, при этом отмечается, что Совет Безопасности ООН не способен функционировать.
В нём предупредили, что украинский кризис – это не «пожар на другом берегу реки», и указали, что Япония будет продолжать работать со своими коллегами по «Большой семёрке» и другими странами-единомышленниками по введению санкций против России и поддержке Украины, чтобы предотвратить дальнейшие односторонние попытки изменить статус-кво силой.
В годовом отчёте правительство назвало Китай самым большим стратегическим вызовом на сегодняшний день, как и в своей пересмотренной Стратегии национальной безопасности в декабре прошлого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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