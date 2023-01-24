Генеральный секретарь НАТО посетит Японию

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Брюссель, 23 января (Jiji Press). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Японию с 30 января по 1 февраля и встретится с премьер-министром Кисидой Фумио, как сообщила эта организация 23 января.

Ожидается, что НАТО, которое всё больее настороженно относится к Китаю, подтвердит с Токио укрепление сотрудничества по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Альянс, возглавляемый США, впервые за 12 лет в июне прошлого года пересмотрел свою Стратегическую концепцию, в которой содержатся руководящие принципы действий на следующее десятилетие.

В пересмотренном документе впервые упоминаются всё более гегемонистские действия Китая и содержится призыв к укреплению сотрудничества с Японией и Южной Кореей.

Токио также пересмотрел три ключевых оборонных документа, в том числе Стратегию национальной безопасности в декабре прошлого года, определяя Китай как «величайший стратегический вызов» и разъясняя намерение Японии впервые приобрести средства контрудара.

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