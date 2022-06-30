Кисида обещает углублять сотрудничество между Японией и НАТО

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Мадрид, 29 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио во время саммита лидеров НАТО в Мадриде пообещал углубить сотрудничество своей страны с НАТО.

Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неотделимы друг от друга, сказал Кисида, имея в виду угрозы со стороны Китая и Северной Кореи. Он стал первым японским лидером, посетившим саммит НАТО.

Наряду с Кисидой на встречу в качестве партнёров из Азиатско-Тихоокеанского региона были приглашены лидеры Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Кисида предложил, чтобы четыре азиатско-тихоокеанских партнера регулярно принимали участие в заседаниях Североатлантического совета, высшего директивного органа НАТО.

«Участие в саммите НАТО имеет историческое значение, – сказал Кисида журналистам после посещения встречи. – Мы выведем отношения Японии и НАТО на новый уровень».

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