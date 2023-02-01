Япония и НАТО обеспокоены военным сотрудничеством Китая и России
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 31 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразили обеспокоенность по поводу возможности углубления военного сотрудничества между Китаем и Россией.
В совместном заявлении, опубликованном после их встречи в Токио, два лидера также подчеркнули «важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива» и призвали к «мирному разрешению проблем по обе стороны Тайваньского пролива».
«Мы договорились вывести сотрудничество Японии и НАТО на более высокий уровень для поддержания и укрепления международного порядка, включая свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», — заявил Кисида на совместной пресс-конференции.
Отметив, что «то, что происходит в Европе сегодня, может произойти завтра в Восточной Азии», Столтенберг сказал, что Япония и НАТО «должны оставаться едиными и твёрдыми» во имя «свободы и демократии».
На встрече Кисида изложил планы Японии сделать миссию страны при НАТО независимым органом и участвовать в совещаниях главнокомандующих по обороне НАТО. В настоящее время посольство Японии в Бельгии выполняет функции миссии при НАТО.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Китайские правительственные корабли находились в японских водах более 72 часов
- Два китайских правительственных корабля вошли в японские воды возле островов Сэнкаку
- Китай предупреждает Японию в отношении официальных связей с Тайванем
- Белый дом: лидеры стран «четверки» могут обсудить вопрос Тайваня
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры