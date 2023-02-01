Япония и НАТО обеспокоены военным сотрудничеством Китая и России

Новости

Токио, 31 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразили обеспокоенность по поводу возможности углубления военного сотрудничества между Китаем и Россией.

В совместном заявлении, опубликованном после их встречи в Токио, два лидера также подчеркнули «важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива» и призвали к «мирному разрешению проблем по обе стороны Тайваньского пролива».

«Мы договорились вывести сотрудничество Японии и НАТО на более высокий уровень для поддержания и укрепления международного порядка, включая свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», — заявил Кисида на совместной пресс-конференции.

Отметив, что «то, что происходит в Европе сегодня, может произойти завтра в Восточной Азии», Столтенберг сказал, что Япония и НАТО «должны оставаться едиными и твёрдыми» во имя «свободы и демократии».

На встрече Кисида изложил планы Японии сделать миссию страны при НАТО независимым органом и участвовать в совещаниях главнокомандующих по обороне НАТО. В настоящее время посольство Японии в Бельгии выполняет функции миссии при НАТО.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме