Китайские правительственные корабли находились в японских водах более 72 часов
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Наха, преф. Окинава, 25 декабря (Jiji Press). Китайские правительственные корабли покинули японские воды у островов Сэнкаку в префектуре Окинава 25 декабря, пробыв там в общей сложности 72 часа 45 минут.
Это было самое продолжительное подобное вторжение с момента национализации Японией островов, на которые также претендует Китай, в 2012 году. Предыдущий рекорд был установлен в июле, он составлял 64 часа 17 минут.
По данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Наха, столице Окинавы, судно китайской береговой охраны вошло в японские воды около 9:35 утра 23 декабря. Два других корабля Haijing вошли в эти воды позже, когда отходил первый.
Два корабля оставались в японских водах до 10:15-10:20 утра 25 декабря.
Во время этого последнего вторжения, 29-го в этом году, китайские правительственные корабли приблизились к японскому рыбацкому судну.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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