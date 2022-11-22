«Большая семёрка» добивается принятия действенных мер ООН в связи с запуском северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты

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Берлин, 20 ноября (Jiji Press). Министры иностранных дел «Большой семёрки», ведущих стран с развитой экономикой, призвали Совет Безопасности ООН принять «дальнейшие важные меры» в ответ на запуск Северной Кореей 19 ноября межконтинентальной баллистической ракеты.

Совет Безопасности должен был собраться 21 ноября, чтобы обсудить реакцию на запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Действия Северной Кореи «требуют единой и решительной реакции со стороны международного сообщества, в том числе необходимости принятия дальнейших важных мер Советом Безопасности ООН», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел «Большой семёрки».

«Мы призываем все государства полностью и эффективно выполнять» все меры и санкции Совета Безопасности против Северной Кореи, заявили министры G-7.

Они заявили, что беспрецедентная серия незаконных запусков баллистических ракет Северной Кореей в этом году «представляет серьёзную угрозу региональному и международному миру и безопасности и подрывает глобальный режим нераспространения».

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