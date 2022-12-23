Страны G-7 пообещали продолжать поддерживать Украину

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Токио, 22 декабря (Jiji Press). «Большая сёмерка» подтвердила свою приверженность поддержке Украины во время её войны с Россией.

Министры финансов и управляющие центральными банками «Большой семёрки» встретились онлайн и подтвердили постоянную поддержку Украины семью странами.

«В течение всего 2022 года и в преддверии нового года наша приверженность поддержке Украины остается непоколебимой», – говорится в совместном заявлении министров финансов G-7.

«Большая семёрка будет твёрдо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», – заявили министры.

Министры также сказали, что «на 2023 год мы уже мобилизовали до 32 миллиардов долларов бюджетной и экономической поддержки для Украины и продолжаем добиваться дальнейшего прогресса».

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