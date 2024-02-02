Трамп заявил, что заблокирует приобретение компании US Steel японской компанией Nippon Steel

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Вашингтон, 31 января (Jiji Press). Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он заблокирует запланированное приобретение United States Steel Corp. японской Nippon Steel Corp., если он вернётся в Белый дом.

Выступая перед журналистами после встречи с представителями профсоюзов в Вашингтоне, Трамп назвал это приобретение «ужасным» и пообещал заблокировать его «немедленно».

Трамп утверждал, что спас сталелитейную промышленность США, когда был президентом. Он сказал, что хочет вернуть рабочие места в Соединённые Штаты.

В декабре Nippon Steel заявила, что достигла соглашения о покупке американской компании. Но профсоюз сталелитейщиков United Steelworkers выступил против этой сделки, а некоторые члены Конгресса выразили обеспокоенность по поводу влияния сделки на занятость и национальную безопасность.

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