Возможное возвращение Трампа повредит экономике Японии: американский политолог
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Токио, 5 декабря (Jiji Press). Если Дональд Трамп вернётся на пост президента США в следующем году, японская экономика может серьёзно пострадать, предупредил известный американский политолог.
Исход президентских выборов 2024 года «имеет большое значение», заявил Ян Бреммер на пресс-конференции в Токио.
Глава американской компании по оценке политических рисков Eurasia Group предсказал, что после возвращения в Овальный кабинет Трамп изменит политику США в отношении России и Ближнего Востока, что вызовет скачок цен на нефть и поставит под угрозу японскую экономику.
Бреммер также заявил, что ожидает «очень неспокойной обстановки» даже до президентских выборов в ноябре, если Трамп выиграет номинацию от республиканцев, поскольку он вряд ли будет действовать стратегически и обдуманно.
Среди книг, написанных Бреммером, есть «Сила кризиса: как три угрозы и наш ответ изменят мир».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]