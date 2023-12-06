Возможное возвращение Трампа повредит экономике Японии: американский политолог

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Токио, 5 декабря (Jiji Press). Если Дональд Трамп вернётся на пост президента США в следующем году, японская экономика может серьёзно пострадать, предупредил известный американский политолог.

Исход президентских выборов 2024 года «имеет большое значение», заявил Ян Бреммер на пресс-конференции в Токио.

Глава американской компании по оценке политических рисков Eurasia Group предсказал, что после возвращения в Овальный кабинет Трамп изменит политику США в отношении России и Ближнего Востока, что вызовет скачок цен на нефть и поставит под угрозу японскую экономику.

Бреммер также заявил, что ожидает «очень неспокойной обстановки» даже до президентских выборов в ноябре, если Трамп выиграет номинацию от республиканцев, поскольку он вряд ли будет действовать стратегически и обдуманно.

Среди книг, написанных Бреммером, есть «Сила кризиса: как три угрозы и наш ответ изменят мир».

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