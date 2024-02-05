Лидеры Японии и Италии встретятся 5 февраля

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Токио, 2 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио 5 февраля проведёт встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая посетит Японию с 4 февраля.

Поскольку в этом году Италия председательствует в «Большой семёрке», ожидается, что Кисида проинформирует Мелони о результатах председательства Японии в 2023 году.

Лидеры, вероятно, подтвердят сотрудничество в рамках саммита «Большой семёрки», который пройдет в итальянском регионе Апулия в июне.

Они также, вероятно, обсудят совместную разработку истребителя следующего поколения между своими странами и Великобританией.

Тем временем Кисида встретится с президентом Кении Уильямом Руто 8 февраля, и правительства этих стран планируют подписать документ об укреплении сотрудничества в сфере обороны.

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